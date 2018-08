Santos confia em Cuca, descarta estrangeiros e mira em duas apostas

O Santos não queria, mas está atrás de dois centroavantes da Série B do Campeonato Brasileiro: Junior Brandão, do Atlético-GO, é a bola da vez. Junior Santos, da Ponte Preta, é uma alternativa. Ambos não passaram por categorias de base e despontaram nessa temporada.

O Peixe gostaria de contar com um novo camisa 9 estrangeiro e de currículo consolidado. Marco Ruben, do Rosario Central, ficou por detalhes de ser contratado. Na sequência, Nicolás Blandi, do San Lorenzo, teve negociação encaminhada e cancelada. E há um motivo em comum: Cuca.

O técnico é contra a vinda de um gringo neste momento da temporada, de luta contra a zona do rebaixamento no Brasileirão em meio às disputas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Cuca crê que não há tempo para adaptação com três jogos decisivos por semana.

A diretoria não concorda, mas apoia o treinador e quer fugir de polêmicas depois de Cuca ser praticamente uma unanimidade na substituição de Jair Ventura. A cúpula entende que era melhor trazer alguém “cascudo” para evitar apostas furadas como a de Rodrigão, porém, irá atrás dos pedidos de Cuca.

O presidente José Carlos Peres tentou buscar uma unanimidade no mercado para resolver o problema, mas esbarrou em valores altos e prazo curto de inscrição: até 15 de agosto. Nomes como Jô, Jonas, Diego Tardelli e Guerrero foram procurados nos últimos dias. Diante desse cenário, a saída é apostar.

Junior Brandão é o artilheiro da Série B, com nove gols. O centroavante foi revelado pelo Grêmio Osasco e passou pelo Osasco FC, Taboão da Serra, Juventus da Seara, Ypiranga-RS, Boa Esporte, Ferroviária, Novo Hamburgo, Primavera e Iporá antes de se destacar pelo Atlético-GO. O interesse foi inicialmente publicado pelo UOL.

O goleador de 22 anos está na pauta santista, porém, não há negociação em andamento. O vice-presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e o empresário de Junior, Léo Feijó, negaram qualquer contato oficial. Houve apenas uma sondagem recente, feita por um intermediário. Nessa “pesquisa”, o alvinegro soube que a pedida será alta: 1 milhão de dólares (R$ 3,8 milhões).

Já Junior Santos apareceu para o futebol com 22 anos, no Osvaldo Cruz, em 2017. O atacante passou pelo Ituano antes de se tornar titular da Ponte Preta nessa temporada. Ele tem seis gols na Série B.