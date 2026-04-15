Cuca defende atuação do Santos no empate contra o Recoleta, mas admite frustração: "Resultado feio"

O Santos saiu da Vila Belmiro com um empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Cuca defendeu a atuação da equipe, que foi vaiada. Ele disse entender a frustração da torcida e admitiu que o resultado foi feio e ruim para o Peixe.

"O resultado em si é ruim, mas não pode falar em vexame porque não sei quantos outros resultados ruins aconteceram. A gente fica sentido porque era jogo para ganhar com naturalidade. A estratégia foi bem planejada, posta em prática, bem executada. Dominamos todo o jogo, mas temos que fazer o gol. Quando perdemos gols fáceis, como perdemos, fica perigoso. Agora, temos que administrar esse mau resultado e o mau momento na Sul-Americana", analisou.

"Não diria que o jogo foi feio. O resultado foi feio. Mas o jogo todo foi uma supremacia total. Numa normalidade, um dia que esteja com o pé em forma, faz quatro ou cinco, como criou para isso. Mas não fez gol aqui, perdeu gol fácil, e criou-se uma instabilidade enorme. Tivemos as escolhas erradas no último passe, também em bolas fáceis em que geralmente eles definem melhor", seguiu.

O Santos abriu o placar cedo e criou bastante para, pelo menos, ir com vantagem ao intervalo. Contudo, acabou sofrendo o empate em um pênalti convertido por Ortiz. Os torcedores presentes na Vila Belmiro vaiaram o time no intervalo e após o apito final.

"Quanto às cobranças, às discussões, eles (torcedores) têm razão. Querem ver o time ganhar. Se a gente faz três ou quatro gols, com o volume de jogo que teve, era um jogo bem jogado. Como não fez gols, passa a ser um jogo mal jogado", disse o treinador.

"É assim o futebol. Essa cobrança do torcedor não vem do jogo de hoje. Se tivesse tudo em dia, fazer um jogo em que você finaliza tantas vezes, acho que 17 contra um adversário, com 80% de posse de bola, o torcedor vai entender que foi má sorte, que a bola não entrou. Mas isso já é um acumulado. O torcedor vem sustentando há tempos, e hoje pior: no aniversário do clube. Começamos bem o jogo, colocamos o adversário para trás, fizemos o gol e perdemos outros muito claros, que normalmente não se perde com a qualidade que nós temos. Isso cria um perigo, porque a qualquer momento você toma uma bola e acontece o gol do adversário, como aconteceu na infelicidade do nosso zagueiro, que acabou atropelando um jogador deles em uma bola de perigo nenhum", analisou.

Cuca sai em defesa de Neymar e Gabigol

Neymar e Gabigol foram alvos da torcida após o fim da partida. O camisa 10, inclusive, bateu boca com torcedores na saída do gramado, enquanto Gabigol ironizou as vaias quando foi substituído no segundo tempo. Cuca saiu em defesa de ambos e revelou que a cobrança será feita internamente.

"Bater boca com o torcedor, sair sorrindo, é porque eles também não estavam satisfeitos, queriam ganhar, queriam ser aplaudidos, queriam dar o presente de aniversário para o clube e não conseguiram, então eles também saem frustrados. Agora, só depende deles, de mais ninguém. São só eles que podem vir domingo fazer um grande jogo, como fizeram contra o Galo, e ganhar do Fluminense, só depende deles. Agora, se eu vier aqui hoje e abrir um leque de críticas pontuais para um ou para outro, eu vou perder o que eu estou construindo, que é uma equipe, um conjunto, é saber dividir as coisas boas e ruins. A ruim, nesse momento, a maior parte é minha, e eu internamente vou cobrar, como um treinador tem que cobrar, mas isso internamente aqui fora, não", finalizou.