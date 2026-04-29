Cuca reconhece problemas no Santos, analisa empate e projeta reação na Sul-Americana

O Santos empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo na noite desta terça-feira e segue sem vencer na Copa Sul-Americana. Gabigol marcou o gol que deixou tudo igual após Cuello colocar os argentinos na frente, no duelo da terceira rodada, que aconteceu no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Apesar da situação do Peixe na competição, Cuca disse que não foi um mau resultado. O treinador analisou o empate, reconheceu os problemas que fizeram com que a equipe não saísse do jogo com a vitória e projetou a reação do Santos na competição com mais três rodadas a serem disputadas.

"Aqui é um lugar muito difícil de jogar. Um adversário super motivado por diversos fatores: a campanha que eles vêm fazendo, um adversário direto, a presença do Neymar, que motivou a cidade toda, e nós saímos atrás do placar. Um jogo muito perigoso, de muita intensidade, a exemplo do que foi lá na Bahia também. E dessa vez, fizemos o gol de empate, tivemos a chance de remontar, de fazer o 2 a 1. Eu acho que em dois terços da partida controlamos muito bem o jogo, num período em que nós tomamos o gol e um pouquinho depois nós não estivemos bem", analisou.

"Mas, no mais, eu acho que a gente controlou bem a partida, teve o predomínio do jogo e tabelamos bem, mas aquele último passe, a hora de deixar o companheiro na cara do gol, nós falhamos mais de uma vez. Não fosse isso, quem sabe a gente poderia ter saído com a vitória. O empate aqui não é um mau resultado, porque a gente transfere para casa agora, nas últimas três partidas, duas delas em casa, com Cuenca e com o San Lorenzo. E jogamos com o Recoleta fora. Agora temos que fazer 100% de aproveitamento para seguir na competição", seguiu.

Situação do Santos

Com esse empate, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. No Brasileirão, o Peixe abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos.

Pela Sul-Americana, o Peixe volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Depois, o Santos enfrenta Deportivo Recoleta e San Lorenzo, na Vila Belmiro.

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Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).