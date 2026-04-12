Cuca analisa atuações de Neymar e Gabigol e exalta vitória do Santos: "Era dia de vencer"

O Santos aliviou a pressão neste sábado ao vencer por 1 a 0 o Atlético-MG em partida contundente pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Cuca contou com as presenças de Gabigol e Neymar entre os titulares. O desempenho de ambos agradou ao treinador, que disse que a dupla recarregou as energias para o duelo.

"O Neymar encheu o tanque, como a gente fala, o Gabigol também. E hoje eles foram bem na partida. Ainda não vi os números físicos deles na partida, mas com certeza deve ter sido uma das melhores, se não a melhor no quesito competitivo e físico deles. A tendência é ele (Neymar) se manter jogando. Não precisa jogar domingo e quarta os 90 minutos a todo tempo. Naturalmente, consegue dosar para ele estar inteiro a cada três dias", declarou.

Gabigol foi desfalque na estreia da Sul-Americana enquanto se recuperava da última sessão de PRP, tratamento utilizado para sua lesão na coxa direita. Enquanto Neymar permaneceu em Santos para trabalhos físicos específicos.

"Dia de vencer"

O comandante exaltou a vitória da equipe e disse que o importante eram os três pontos, independentemente de ser um jogo bom ou ruim. Cuca celebrou, porém, o bom desempenho de sua equipe, que mal deixou o Atlético-MG levar perigo.

"Hoje era dia de vencer. Se vencesse jogando mal, era dia de vencer, mas venceu jogando bem. Acho que foi uma partida muito contundente, bem jogada, principalmente no primeiro tempo, apesar de a gente não ter feito gol. Manejamos bem o jogo, controlamos, demos pouquíssimas oportunidades para o Galo, que tem um bom time, uma equipe que sabe jogar fora de casa. Haja visto os resultados que teve. E nós neutralizamos bem. Eles tiveram uma chance clara no final, e é normal porque lançaram-se todos ao ataque, mas tivemos muitas oportunidades de matar o jogo. O time está criando, jogando bem e é um processo natural que vamos desenvolvendo", analisou.

Moisés saiu do banco para resolver

O Santos dominou a partida e teve chance de sair com vantagem no intervalo. A equipe chegou a fazer 1 a 0 com Gabigol no primeiro tempo, mas teve o gol anulado. Cuca decidiu fazer as primeiras mudanças no time aos dez do segundo tempo e uma delas foi a entrada de Moisés.

Ele saiu do banco de reservas para resolver o jogo. Aos 17 minutos, recebeu bom passe de Gabigol após recuperação de Veríssimo na defesa, saiu cara a cara com o goleiro e estufou a rede de Everson.

"Acho que o Moisés entrou na hora certa. Talvez se ele tivesse começado o jogo, ele não tinha feito coisa tão importante quanto ele fez. Então, acho que foi tudo certo… o Rony trabalhou bem. O lado direito do Atlético-MG fecha com o Victor Hugo para a passagem do Natanael muito forte, e o Rony taticamente ajudou muito. Não fez má partida. E no momento que sentimos que podia ter uma infiltração maior por dentro, colocamos o Moisés e acho que foi certíssimo", analisou Cuca.

Situação do Santos

Com o resultado, o Peixe vai para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

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