Reserva dos reservas, Copete ganha apoio no Santos: “Esperamos recuperá-lo”

Copete iniciou 2018 como titular do Santos, mas, atualmente, ele busca ser uma das primeiras opções no banco de reservas. O colombiano não vive bom momento técnico e tem sido cobrado por parte da torcida.

Depois de atuações ruins em sequência, Copete se viu atrás de Rodrygo e Arthur Gomes na disputa por uma vaga ao lado de Eduardo Sasha e Gabigol. E para piorar, ele virou reserva entre os reservas na derrota por 3 a 1 para o São Bento, na Vila Belmiro: Arthur Gomes, Diogo Vitor e Yuri Alberto saíram jogando.

O técnico Jair Ventura admite a queda de rendimento do colombiano e torce para recuperá-lo nas próximas semanas. O atacante está na mira do Atlético-MG e também foi sondado para voltar ao Atlético Nacional-COL recentemente.

“É normal que um jogador com muito tempo de casa sofra críticas, pressão, e cada torcedor responde de uma maneira. Ele sofre um pouco. Esperamos recuperá-lo, sei do profissionalismo e de sua entrega. Não está em bom momento, mas temos que recuperar. Se tivermos três, quatro, cinco ou seis (na fase de Copete), o que fazemos?”, disse Jair, em entrevista coletiva no último domingo.

Autor de 12 gols em 52 jogos em 2017, Copete não marcou nenhum em 10 partidas nessa temporada. O atleta de 30 anos tem contrato até junho de 2021.

