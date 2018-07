Contra Zé Ricardo, vice do Santos sugere Sérgio Guedes e Paulinho Mclaren

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, não quer a contratação do técnico Zé Ricardo, uma das opções do Peixe ao lado de Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo. E a sugestão dele é curiosa: Sérgio Guedes ou Paulinho Mclaren.

Guedes e Mclaren são ex-jogadores do alvinegro. Eles dirigem a Portuguesa Santista e a Francana, de São Paulo, respectivamente.

“Para trazer uma aposta como o Zé, prefiro trazer apostas como Sérgio Guedes ou Paulinho Mclaren, que pelo menos têm identidade com o clube e são treinadores promissores”, disse Orlando Rollo, em entrevista ao GloboEsporte.com.

O primeiro a ser procurado foi Zé. A advogada do treinador ex-Flamengo e Vasco se reuniu com o executivo de futebol Ricardo Gomes, em São Paulo, na noite desta terça. O profissional aguarda pelo convite do Peixe para sair do Rio de Janeiro e desembarcar em São Paulo.

O empresário de Dorival foi procurado e aguarda por uma reunião nesta quarta. O técnico vê com bons olhos a terceira passagem pela Vila Belmiro. A melhora na situação encontrada em 2015, de má fase e aproximação do Z-4 no Campeonato Brasileiro, pesa a favor do treinador.

Por fim, Vanderlei Luxemburgo não está descartado. O multi-campeão é pedido por alguns membros da diretoria, principalmente pela ala santista do clube. A opção, porém, não empolga Ricardo Gomes, responsável pela condução das negociações à procura de um novo comandante.

Abel Braga, quase uma unanimidade no Santos, não quer assumir uma equipe até janeiro depois de deixar o Fluminense. E o presidente José Carlos Peres gostaria de um estrangeiro e sugeriu Juan Carlos Osorio, Jorge Sampaoli e Roberto Martínez, das seleções do México, Argentina e Bélgica na Copa do Mundo, respectivamente, mas não há qualquer tratativa em andamento.