Perto de acerto, Santos se reúne com advogada de Zé Ricardo em São Paulo

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, se reuniu com a advogada de Zé Ricardo na noite desta terça-feira, em Congonhas, São Paulo. O técnico aguarda no Rio de Janeiro pelo “ok” na negociação para pegar a ponte aérea.

O Peixe vê o acordo encaminhado para substituir Jair Ventura, demitido nesta segunda. Zé está livre no mercado após deixar o Vasco ao alegar problemas pessoais. O nome agrada a Ricardo e também ao presidente José Carlos Peres.

O alvinegro quer acertar com Zé Ricardo até essa quarta-feira. A prioridade era Abel Braga, mas o profissional ex-Fluminense optou por descansar e afirma que só voltará a trabalhar em janeiro de 2019. Dorival Júnior é uma alternativa.

Ricardo Gomes é quem comanda as negociações por um novo técnico. O perfil procurado é de um nome ofensivo, com pouca rejeição na torcida e diretoria, e que não custe muito. Depois de acertar com um substituto, haverá a votação no Comitê de Gestão.

O Santos enfrentará o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o auxiliar Serginho Chulapa como técnico interino.