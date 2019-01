Contra o União Mogi, Santos joga a vida na Copinha

Nesta quinta-feira, o Santos vai para o tudo ou nada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contra o União Mogi, em Mogi das Cruzes às 19h30 (horário de Brasília), o Peixe precisa da vitória para se garantir na próxima fase da competição. Caso derrote o rival, o Alvinegro da Vila Belmiro já assegura a vaga.

Depois de uma estreia positiva, goleando o Sergipe por 5 a 1, o Santos decepcionou na última segunda-feira, ao ser derrotado pelo placar de 2 a 1 para o São Caetano, resultado que complicou o time na briga pela classificação.

A situação do Grupo 25 é a seguinte: o Azulão lidera com quatro pontos, seguido do Mogi, com a mesma pontuação. Santos com três e Sergipe zero, completam a classificação. Assim, basta ao Peixe ganhar. Em caso de empate, terá que torcer contra o São Caetano. Caso perca, dará adeus à Copinha de forma precoce.

Lucas Lourenço, uma das grandes esperanças dos Meninos da Vila deverá estar em campo. O jogador foi desfalque no revés para o time do ABC Paulista. Pelo lado do adversário, ter vencido o Sergipe por 1 a 0 foi fundamental para o União Mogi, que agora joga apenas por um empate diante do Santos para conseguir a classificação na Copinha.

Mais cedo, às 17h15 (horário de Brasília), o já eliminado Sergipe vai pegar o São Caetano, que se vencer, estará classificado e jogará a pressão para o Santos.