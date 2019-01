Santos leva virada do São Caetano e se complica na Copinha

O Santos se complicou na Copa São Paulo durante a noite desta segunda-feira. Jogando em Mogi das Cruzes, o time sub-20 do Peixe saiu na frente, mas sofreu a virada para o São Caetano por 2 a 1 e desperdiçou a chance de se classificar à segunda fase de forma antecipada.

O Santos, que avançaria com uma simples vitória, permanece com três pontos e cai para o terceiro lugar do Grupo 25 da Copinha. Com quatro pontos, o São Caetano divide a liderança da chave com o União Mogi, que venceu o Sergipe por 1 a 0 em outro duelo disputado nesta segunda-feira.

Para seguir vivo na Copa São Paulo, o Santos tem de derrotar o União Mogi em partida a ser realizada na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), válida pela terceira e última rodada da fase de grupos. O São Caetano, por sua vez, precisa apenas de um empate diante do Sergipe, a partir das 17h15 do mesmo dia.

O Santos começou se impondo e quase largou na frente aos 17 minutos. Aproveitando rebote na grande área, Rhuan bateu forte de esquerda e tirou tinta da trave de Daniel. Pouco depois, o goleiro do Azulão fez grande defesa em chute do meia Giovanni, que havia deixado o zagueiro no chão antes do arremate.

Daniel voltou a ser exigido em pancada do atacante Tailson, que arriscou de fora da área. Aos 37 minutos, porém, o goleiro nada pôde fazer. Em uma saída errada do volante Douglas, o atacante Well roubou a bola e tocou no canto, sem chances para Daniel, surpreendido no lance.

O São Caetano voltou melhor do intervalo e empatou a partida. Aos 19 minutos, após o zagueiro Felipe Torres errar o corte, Rafael Menezes ganhou de Matheus Guedes no corpo a corpo e tocou na saída do goleiro Thiago Igor para deixar tudo igual.

Enquanto o Santos trocava passes em busca do desempate, o Azulão apostava nos contra-ataques. Em um deles, o time do ABC paulista conseguiu a virada. Aos 39 minutos, Rafael Menezes recebeu lançamento e tocou para Gabriel Silva, que errou o drible, mas a bola sobrou para Emerson chutar forte, no ângulo de Thiago.

Veja outros resultados desta segunda-feira na Copinha:

Taubaté 1 x 1 Carajás

Audax 3 x 0 Parnahyba

Tubarão 0 x 0 Vasco

Sete de Dourados 0 x 2 Fluminense

União Mogi 1 x 0 Sergipe

Santo André 1 x 1 Paraná