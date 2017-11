Conselho aprova 3º uniforme azul do Santos fabricado pela Umbro

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na noite desta quinta-feira, o terceiro uniforme da equipe para a temporada 2018. A camisa, que será fabricada pela Umbro, deve ser lançada oficialmente pelo Peixe no primeiro semestre do próximo ano.

O ‘novo manto’ será azul marinho tradicional, semelhante ao feito pela própria Umbro em 2008. A Nike também lançou uma camisa com tonalidade parecida em 2013.

A inspiração para a nova vestimenta da equipe é a seleção inglesa. Ao longo de 2018, a Umbro pretende homenagear seleções que estarão na Copa do Mundo, e para isso utilizará as equipes que patrocina no Brasil.

A nova terceira camisa será bem diferente da atual, que tem estampa camuflada e só foi utilizada uma vez, no dia 23 de setembro, em vitória santista por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro.

O lançamento do novo uniforme marcará também a retomada da parceria do Peixe com a Umbro. A empresa inglesa voltará a produzir e distribuir as camisas do clube após sete anos. Os mantos tradicionais nas cores branca e listrada provavelmente serão apresentados no final de março do próximo ano.