Conselho aprova terceiro uniforme do Santos e imagem vaza na web

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na noite desta quinta-feira, o terceiro uniforme da equipe. A camisa deve ser lançada oficialmente pelo Peixe em setembro. Mesmo com a proibição da imprensa no local e a ordem para que os conselheiros não tirasses fotos, a imagem do ‘novo manto’ acabou vazando nas redes sociais.

O uniforme é bem diferente do tradicional e tem uma estampa camuflada nas cores cinza e preta. No ano passado, a escolha foi por um modelo azul, com faixas brancas e pretas no peito.

A terceira camisa do Peixe foi azul em três dos últimos cinco anos. Em 2012, ano do centenário do clube, o tom mais claro fez sucesso com a torcida. Porém, o uniforme da última temporada não empolgou os santistas e as vendas foram abaixo do esperado.

O material esportivo do Peixe é desenhado pela Kappa, mas o clube tem uma fabricação própria, que conta com a distribuição da SPR, a produção da Meltex e a gerência das lojas com a Meltex.