Com Zelarayán no sub-20, Santos não entende jogo duro do Tigres

O Santos não consegue entender a resistência do Tigres-MEX em liberar Lucas Zelarayán. Um dos motivos do descontentamento é a falta de espaço do meia no clube mexicano – o argentino voltou a ser convocado para jogo pela equipe sub-20, no domingo, contra o Pumas (três mais velhos podem atuar).

E mesmo sem contar com Zelarayán entre as principais opções do elenco, o Tigres faz jogo duro. Sem problemas financeiros, os mexicanos preferem ter o armador como alternativa, principalmente depois de não conseguirem contratar Guido Pizarro, do Sevilla-ESP.

Diante desse cenário, porém, o Peixe não desiste. A proposta é de cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo de um ano, com preço fixado para compra. Os dirigentes admitem o insucesso na negociação, mas afirmam que as tratativas continuam. A imprensa mexicana dá a conversa como encerrada.

Zelarayán é um meia armador e viria para substituir Lucas Lima. O argentino de 25 anos também pode atuar como segundo volante e como ponta pelo lado esquerdo do campo. Em 2015, pelo Belgrano, o atleta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Argentino, em votação com mais de 100 jornalistas.

O Peixe contratou Romário, Eduardo Sasha e Gabigol. Além de Zelarayán, a diretoria procura por um volante e estuda a contratação de laterais.