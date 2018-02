Tigres não consegue reforço e dificulta ida de Zelarayán ao Santos

A negociação do Santos para contratar Lucas Zelarayán ficou mais difícil. O Tigres-MEX não conseguiu contratar o meia Guido Pizarro, do Sevilla-ESP, e está disposto a segurar o alvo do Peixe.

Antes otimistas, os dirigentes do Peixe já admitem o insucesso nas tratativas. Enquanto isso, Zelarayán aguarda por uma resposta do Tigres. A sua vontade é atuar pelo alvinegro para poder ser titular e reencontrar o bom futebol. Ele tem sido reserva e chegou a ser utilizado até em amistoso da equipe sub-20.

O Santos oferece pouco mais de R$ 1 milhão pelo empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra em definitivo. Sem Pizarro, o Tigres reluta para liberá-lo. As negociações continuam.

Zelarayán é um meia armador e viria para substituir Lucas Lima. O argentino de 25 anos também pode atuar como segundo volante e como ponta pelo lado esquerdo do campo. Em 2015, pelo Belgrano, o atleta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Argentino, em votação com mais de 100 jornalistas.

O Peixe contratou Romário, Eduardo Sasha e Gabigol. Além de Zelarayán, a diretoria procura por um volante e estuda a contratação de laterais.