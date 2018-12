Abel monitora Palmeiras após convite da Colômbia a Felipão

O Santos sabe da concorrência do Flamengo para contar com Abel Braga em 2019, mas um segundo e forte rival pode pintar nessa disputa: o Palmeiras.

O Verdão está de olho na situação do Abel por causa do convite feito pela Colômbia a Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Se a resposta for sim, o técnico ex-Fluminense seria um possível substituto. A tendência, porém, é da permanência no Brasil. O presidente Maurício Galiotte afirma que não “trabalhará com suposições”.

“Já conversei com o Alexandre [Mattos] e tenho uma ideia: só preciso que o presidente contrate uns dois, três jogadores que indicamos, porque perdemos o Willian, que é uma grande referência e precisamos repor”, ressaltou o técnico, nesta terça-feira, durante participação no Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta.

“Vamos ver nos próximos dias se a gente tem alguma novidade para repor essa peça de velocidade pelos lados de campo, que é tão importante. Possivelmente vamos estar juntos no ano que vem para ganharmos mais coisas”, completou.

O Palmeiras procurou Abel Braga em julho, após a demissão de Roger Machado. O treinador, depois da saída do Fluminense, optou por descansar e só assumir qualquer equipe em 2019. Na sequência, o escolhido foi Felipão.

Abel é a preferência do Santos, mas o presidente José Carlos Peres quer uma definição rápida e não pretende esperar a eleição no Flamengo, marcada para o próximo sábado. O técnico, em contrapartida, planeja aguardar o pleito e a decisão de Felipão para confirmar seu futuro.