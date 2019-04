Com várias propostas, dupla do Bangu aguarda resposta do Santos

Destaques do surpreendente Bangu semifinalista no Campeonato Carioca, o zagueiro Rodrigo Lobão e o atacante Yaya Banhoro retornam de empréstimo e aguardam por um posicionamento do Santos.

O defensor de 25 anos atrai interesse da Ponte Preta, Criciúma e um clube da Sérvia. O ponta nascido em Burkina Faso e de 23 anos foi procurado por Botafogo, Apollon Limassol, do Chipre, e Vitória de Setúbal, de Portugal.

Ambos têm contrato apenas até 31 de dezembro e ainda não foram procurados para renovar. O empresário da dupla é o mesmo e não consegue contato com a atual diretoria do Peixe. Eles podem sair de graça a partir de julho.

A sugestão do representante é estender o vínculo com o Bangu até o fim de 2020, com a liberação imediata do Alvinegro e um percentual definido de venda futura, de 20 a 30%. O clube carioca emprestaria os atletas para equipes de maior visibilidade e também poderia lucrar na frente. O Santos ainda não respondeu.

Lobão e Yaya Banhoro foram contratados para a extinta categoria sub-23 e nunca atuaram pelo elenco profissional do Santos.