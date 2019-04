Com Sampaoli em evento na CBF, Santos será dirigido por auxiliares nesta segunda

O elenco do Santos será dirigido pelos auxiliares Carlos Desio, Jorge Desio e Serginho Chulapa no treinamento desta segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé.

O motivo é o convite aceito por Jorge Sampaoli para participar de evento na CBF nesta segunda, a partir das 9h, no Rio de Janeiro. Como a Gazeta Esportiva publicou, o técnico Tite chamou o argentino.

“O técnico Jorge Sampaoli foi convidado pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, para o evento Somos Futebol, nesta segunda. Ele se juntará à delegação já no Rio de Janeiro na segunda à tarde. O treinamento desta segunda será comandado pelos auxiliares técnicos”, disse o Santos, por meio de sua assessoria de imprensa.

Ao lado de Tite, Sampaoli e Fernando Diniz, do Fluminense, abrirão o “Somos Futebol 2019”, na terceira edição da “Semana de Evolução do Futebol Brasileiro”. As palestras ocorrerão no Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira.

Sampaoli conversou com o Tite e garantiu a presença na segunda. O argentino adora o treinador do Brasil e está animado com o evento.

Os técnicos se enfrentaram uma vez, em vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Brasil, em amistoso realizado em 2017. Na estreia, Sampaoli tirou a invencibilidade de nove jogos de Tite.