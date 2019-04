Sampaoli aceita convite de Tite para evento na CBF

Jorge Sampaoli, técnico do Santos, aceitou o convite de Tite, da seleção brasileira, para participar de evento na CBF na próxima segunda-feira.

Ao lado de Tite, Sampaoli e Fernando Diniz, do Fluminense, abrirão o “Somos Futebol 2019”, na terceira edição da “Semana de Evolução do Futebol Brasileiro”. As palestras ocorrerão no Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira.

Sampaoli conversou com o Tite e garantiu a presença na segunda, a partir das 9h. Ele poderá dar o treinamento das 16h, no CT Rei Pelé. O argentino adora o treinador do Brasil e está animado com o evento.

Os técnicos se enfrentaram uma vez, em vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Brasil, em amistoso realizado em 2017. Na estreia, Sampaoli tirou a invencibilidade de nove jogos de Tite.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



Segunda-feira

9h – 12h30: Técnicos e Táticas

Tite (Técnico da Seleção Brasileira)

Jorge Sampaoli (Técnico do Santos Futebol Clube)

Fernando Diniz (Técnico do Fluminense)

14h30 – 18h: Categorias de Base

Branco (Coordenador de Base da CBF)

Isaac Guerrero (Diretor Técnico de Metodologia do Barcelona)

Andrew Mark Williams (Consultor de Categorias de Base da Inglaterra e Professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Utah e PhD em Neurociência Cognitiva pela Universidade de Liverpool)

Paulo Bracks (Diretor Executivo de Base do América Mineiro)

Terça-feira

9h-12h30: Patrocínios e Ativações

Tiago Gouveia (Diretor de Marketing do Futebol Clube do Porto)

Rodrigo Vicentini (Head da NBA no Brasil)

German Carmona (Gerente de Marketing da Gol)

14h30-18h: Branding

Ana Brito (Head de Gestão da Marca e de Licenciamentos da FIFA)

Alan Crean (Diretor de Marketing da Mastercard)

Julia Censi (Gerente de Marketing da Globosat)

Quarta-feira

9h – 12h30: Futebol e a Transformação da Mídia

Luis Vicente (Chief Digital Transformation & Innovation Officer da FIFA)

Bruno Rocha (CEO da DAZN)

Fernando Manuel (Head de Direitos Esportivos do Grupo Globo)

Leonardo César (Head de Esportes para a América Latina do Facebook)

Edgar Diniz (Fundador da LiveMode)

Pedro Presa (CEO do MyCujoo)

14h30-18h: Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro

Reynaldo Buzzoni (Diretor de Registro, Transferência e Licenciamento da CBF)

Alexandre Rangel (Sócio da E&Y)

Carlos Aragaki (Sócio da BDO)

César Grafietti (Economista e Consultor Especializado em Esportes)

Luciano Paciello (Consultor de Finanças do Palmeiras)

Quinta-feira

9h – 12h30: Futebol Feminino

Pia Sundhage (Técnica da Seleção Sueca, bicampeã olímpica com os EUA)

Andrea Rodebaugh (Desenvolvimento Técnico de Futebol Feminino da FIFA)

Aline Pellegrino (Gerente de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol)

14h30-18h: Desenvolvimento do Futebol

Zvonomir Boban (Secretário Geral para o Futebol da FIFA)

Gonzalo Belloso (Diretor de Desenvolvimento da Conmebol)

Edu Gaspar (Coordenador da Seleção Brasileira)

Juninho Paulista (Diretor de Desenvolvimento da CBF)

Rafael Arias (Gerente de Desenvolvimento Regional da FIFA)

Sexta-feira

9h – 12h30: Arbitragem

Leonardo Gaciba (Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF)

Alício Pena Júnior (Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e Instrutor de VAR)

Raphael Claus (Melhor Árbitro do Brasileirão 2018)

