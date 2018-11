Com Rodrygo, Santos relaciona 22 jogadores para pegar a Chape

Neste domingo, o Santos realizou a última atividade antes do duelo decisivo diante da Chapecoense. O elenco fez um trabalho tático, treino de bola parada e um recreativo. Por fim, o técnico Cuca relacionou 22 jogadores para o jogo desta segunda-feira, no Pacaembu. A grande novidade fica por conta do atacante Rodrygo, que aparece na lista.

A joia santista não participou de algumas sessões de treinamento. Na sexta-feira, entretanto, apareceu no gramado, aumentando a dúvida sobre a sua presença ou não. Cuca, praticamente descartou o jovem de 17 anos, com Copete ganhando uma oportunidade entre os titulares.

O zagueiro Kaique Rocha, promessa da base da Vila Belmiro também está na lista de relacionados. Uma provável escalação do Peixe terá: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, Yuri e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Copete (Rodrygo), Derlis González e Eduardo Sasha.

Com 46 pontos, o Santos é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. Caso vença, assumirá o sexto lugar, ultrapassará o Atlético-MG, que ficou no empate diante do Palmeiras e estará na zona de classificação para a próxima Libertadores da América. A partida contra os catarinenses será nesta segunda-feira às 20h00 (horário de Brasília).