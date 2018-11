Santos anuncia 6 mil ingressos vendidos para jogo contra a Chape

Aparentemente, o confronto entre Santos e Chapecoense não terá o estádio do Pacaembu recebendo um grande público. O clube anunciou que apenas 6.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada. A partida será realizada nesta segunda-feira às 20h00 (horário de Brasília). O valor dos bilhetes varia entre R$ 7,50 e R$ 80.

A torcida do Peixe pode garantir os ingressos pelo site da Futebol Card. Como a partida foi transferida para o Pacaembu, os sócios proprietários de cadeiras cativas também terão que garantir a entrada.

Quem quiser adquirir entradas em postos físicos, as vendas seguem em São Paulo e na Baixada Santista. Na Vila Belmiro e no próprio Pacaembu, a comercialização segue normalmente, assim como em algumas lojas do Peixe na capital paulista.

Lembrando que o Santos é o oitavo colocado no momento no Campeonato Brasileiro, e precisa bater os catarinenses se quiser se manter na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.