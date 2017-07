Com retorno de Oliveira, Santos relaciona 22 para ‘final’ contra o Fla

Ricardo Oliveira está de volta! Após quase dois meses afastado dos gramados, o centroavante voltou e foi a principal novidade na lista de relacionados pelo técnico Levir Culpi para a ‘decisão’ do Santos contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O centroavante já vinha treinando com bola desde o último dia 18, porém, seu retorno só era esperado para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Mas com a lesão de Kayke, a comissão técnica decidiu antecipar o retorno de Oliveira, que será titular diante do Rubro-Negro.

O camisa 9 não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera. De lá pra cá, ele se recuperou de uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Além dele, o lateral-direito Victor Ferraz também deve voltar ao time. Ele está recuperado de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho, e entrará na vaga de Daniel Guedes.

Sendo assim, o alvinegro deve entrar em campo nesta quarta com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.

Veja abaixo os 22 convocados para o duelo contra o Flamengo:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiros: Cleber Reis, David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz

Meio-campistas: Emiliano Vecchio, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández