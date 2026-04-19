Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para duelo com o Fluminense

O Santos está escalado para o duelo de logo mais diante do Fluminense, neste domingo, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasilero. O Peixe terá Neymar e Gabigol entre os titulares e conta com o retorno de Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal.

A bola rola para Santos e Fluminense a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

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Santos escalado

Expulso no último jogo pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, o técnico Cuca cumpre suspensão e não estará na beira do gramado para comandar o time. Portanto, quem o substitui é seu irmão e auxiliar, Cuquinha.

Para a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo, poupado no empate com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, retorna ao time. Além dele, o meia-atacante Barreal, que cumpriu suspensão na última rodada, também está de volta e aparece entre os titulares.

Sendo assim, o Santos vai com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabigol.

Fluminense definido

A escalação do Fluminense tem: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Serna e Castillo.

Técnico: Luis Zubeldía