Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para duelo com o Fluminense

O Santos está escalado para o duelo de logo mais diante do Fluminense, neste domingo, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasilero. O Peixe terá Neymar e Gabigol entre os titulares e conta com o retorno de Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal.
A bola rola para Santos e Fluminense a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
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Santos escalado
Expulso no último jogo pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, o técnico Cuca cumpre suspensão e não estará na beira do gramado para comandar o time. Portanto, quem o substitui é seu irmão e auxiliar, Cuquinha.
Para a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo, poupado no empate com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, retorna ao time. Além dele, o meia-atacante Barreal, que cumpriu suspensão na última rodada, também está de volta e aparece entre os titulares.
Sendo assim, o Santos vai com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabigol.
PEIXÃO ESCALADO PRO #SANxFLU! 📋 pic.twitter.com/ko3QbgWAOB
— Santos FC (@SantosFC) April 19, 2026
Fluminense definido
A escalação do Fluminense tem: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Serna e Castillo.
Técnico: Luis Zubeldía
O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Santos. VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/yRR7xOeCuJ
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 19, 2026