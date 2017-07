Com a missão de substituir Maia, Yuri reencontra única vítima no Santos

Desde que chegou ao Santos no meio de 2016, Yuri virou uma espécie de ‘coringa’ no time. Sob o comando de Dorival Júnior, o jovem de 22 anos chegou a atuar até como zagueiro. Porém, com a saída de Thiago Maia para o Lille, da França, o volante finalmente poderá ganhar uma sequência em sua posição de origem.

No último domingo, Yuri já começou como titular no empate em 0 a 0 contra o Vasco, no Engenhão, e agradou Levir Culpi. Por conta disso, o volante seguirá na equipe e reencontrará sua única vítima com a camisa do Peixe. Afinal, no dia 3 de julho de 2016, ele marcou seu único gol no alvinegro, na vitória santista por 3 a 0 sobre a Chapecoense, justamente o adversário desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Fazer gol é muito bom. Espero ajudar a equipe, como tenho feito, da forma que for. Mas, se conseguir marcar, será melhor ainda. Vou arriscar. Como jogaremos em casa, temos que buscar o jogo, impor nossa intensidade. Temos que aproveitar a Vila e a torcida em nosso favor para conquistar mais três pontos”, explicou o jovem ao site do Santos.

Com Yuri garantido no lugar de Maia, Leandro Donizete e Alison brigam pela outra vaga de volante, já que Renato ainda se recupera de lesão muscular e segue fora de combate. O ex-atleticano começou jogando contra o Vasco, mas não convenceu Levir e deve perder espaço no time.

Sendo assim, o Peixe deve entrar em campo diante da Chape com: Vanderlei; Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison (Leandro Donizete), Yuri e Lucas Lima; Copete, Thiago Ribeiro e Kayke.