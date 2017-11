Com Lucas Lima fora, Vecchio se coloca à disposição para armar o Santos

O técnico Elano não conta mais com Lucas Lima, que foi afastado pela diretoria e ficará fora dos dois últimos jogos do Santos no ano, contra Flamengo e Avaí, respectivamente. Sem o camisa 10, Emiliano Vecchio deve seguir no time titular.

Contra o Grêmio, no último domingo, o argentino atuou na função de Lucas Lima e deu a assistência para Copete marcar o gol da vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo admitindo que prefere atuar como segundo volante, Vecchio se colocou à disposição de Elano para assumir de vez a vaga do agora ex-camisa 10 do alvinegro.

“Todos sabem que sou um segundo volante. Mas o Elano vê que pode me utilizar como meia armador e o mais importante é eu poder ajudar. Falei com ele que estou 100% e com muita vontade de jogar, que é o mais importante”, disse o argentino.

O segundo jogo de Vecchio na função de armador será contra o Flamengo, neste domingo, às 19h (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela 37ª rodada do torneio nacional. Com 59 pontos, os santistas precisam apenas de um empate para alcançarem a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

“Estávamos em uma situação um pouco complicada, pois vínhamos de resultados ruins e não conseguimos nosso principal objetivo na temporada. Mas a vitória sobre o Grêmio foi importante para nos aproximarmos ainda mais da Libertadores 2018. Temos pela frente o Flamengo, que é uma grande equipe. Precisamos buscar a vitória para não deixar dúvidas e garantir nossa classificação para a Libertadores”, concluiu o meia.