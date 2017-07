Com lesão de Renato, Donizete deve ganhar sequência no Santos

Ídolo no Atlético-MG, onde foi titular por cinco anos, Leandro Donizete optou por deixar Belo Horizonte no final de 2016 para tentar a sorte no Santos nesta temporada. O volante, porém, foi pouco utilizado no primeiro semestre e chegou até a cogitar a possibilidade de deixar o Peixe.

Mas com o estiramento na coxa direita do experiente Renato, Donizete finalmente terá a chance de mostrar seu valor na Vila. E o primeiro compromisso do volante como titular será justamente contra o time onde fez história. Nesta quarta-feira, ele entra em campo no embate diante do Atlético-MG, às 19h30 (de Brasília), no estádio Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O Donizete vai jogar também, conhece o Atlético e o Independência. É experiente. Contamos com a experiência de conhecer o ambiente. Ele vai poder contribuir, marcando forte e dando segurança atrás. E na frente, temos que ser letais”, explicou o atacante Thiago Ribeiro, que será titular nesta quarta e também teve uma passagem pelo Galo em 2015.

Como a expectativa para o retorno de Renato aos gramados é de até um mês, Donizete pode ter uma sequência de oito jogos como titular do Peixe, sendo sete rodadas do Brasileirão e ainda a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Vila, no próximo dia 26 de julho.

Em seis meses, Donizete fez 16 jogos com a camisa do Santos e ainda não marcou gols.