Renato sofre estiramento e fica fora do Santos por até um mês

O Santos terá um desfalque importante por até um mês. O volante Renato sentiu uma fisgada na coxa direita e foi substituído aos 9 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, na Vila Belmiro. Na tarde desta segunda-feira, o experiente camisa 8 passou por exames e teve constatado um estiramento na coxa direita.

Por conta desse problema, ele deve ficar fora do gramados por até um mês. Com isso, a tendência é que Leandro Donizete, substituto de Renato no clássico, assuma a titularidade contra o Atlético-MG, nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Minas Gerais.

Contra o Galo, o Peixe também não terá Lucas Lima e Copete. Os dois levaram cartões amarelos diante do São Paulo e cumprem suspensão automática.

Para a vaga do camisa 10, Vecchio, Rafael Longuine, Léo Cittadini e Serginho são as opções. Já no lugar de Copete, Thiago Ribeiro deve seguir como titular. O atacante substituiu Bruno Henrique, que foi desfalque no clássico por conta de dores no pé esquerdo, mas deve estar à disposição nesta quarta.