Com futuro incerto, Cleber volta a ser relacionado no Santos

Cleber Reis voltou a ser relacionado no Santos após lesão muscular na coxa direita. O zagueiro viajou para ser opção no banco de reservas contra o Novorizontino nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo de volta à rotina de jogos, Cleber tem futuro incerto no Peixe. O defensor não foi inscrito na Libertadores da América e hoje é a sexta opção para a defesa: David Braz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu estão à frente no elenco.

Cleber tem 27 anos e foi contratado por pouco mais de R$ 7 milhões em 2017 junto ao Hamburgo-ALE. Ele recebe alto salário e foi alvo de interesse do Vasco no começo da temporada.

Os representantes de Cleber Reis estão descontentes com a falta de chances do zagueiro na Vila Belmiro e procuram oportunidades no futebol brasileiro. Seu contrato vai até 30 de janeiro de 2022.

Contra o Novorizontino, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique devem ser os titulares – David Braz foi poupado. Bambu e Luiz Felipe, além de Cleber, estarão no banco.