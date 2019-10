Com dúvida no ataque, Sampaoli testa Santos sem Soteldo nesta quinta

Jorge Sampaoli testou um Santos bem diferente na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes do clássico contra o Corinthians, sábado, na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico viu uma equipe sem Soteldo e com Marinho e Tailson pelas pontas. Os três brigam por duas vagas. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna.

No mais, o time foi disposto no 4-3-3, com Aguilar no lugar de Lucas Veríssimo, suspenso, e dois laterais de origem: Pará e Jorge. Evandro e Victor Ferraz ficaram entre os reservas.

A formação do treino desta quinta contou com Everson, Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

A definição da escalação deve ocorrer na tarde desta sexta, em nova movimentação tática e testes de bola parada. O Peixe é o terceiro colocado, com 51 pontos, a três do Palmeiras e a 13 do líder Flamengo.

