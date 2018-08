Com desequilíbrio muscular, Bryan Ruiz não deve estrear pelo Santos no sábado

Bryan Ruiz não deve estrear pelo Santos contra o Botafogo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O costarriquenho está com desequilíbrio muscular e a tendência é que precise de mais tempo de fortalecimento para ser liberado pela comissão técnica. Carlos Sánchez e Derlis Sánchez não estarão disponíveis.

“Estava no departamento médico, na academia de manhã, e o Bryan estava treinando. São oito dias de treino, está com desequilíbrio muscular de perna para outra e temos que ter calma. Ninguém vai querer saber se está assim, tem que estar pronto e temos que ter calma para isso”, disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro.

O elenco do Santos voltará a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, com os reservas em campo. Os titulares trabalharão normalmente em campo na sexta, na única atividade antes de enfrentar o Botafogo. O Peixe ocupa a 17ª colocação e está na zona do rebaixamento do Brasileirão.