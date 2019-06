Com contrato no fim, Caju comemora chance com Sampaoli na volta ao Santos

Depois de atuar por empréstimo no Apoel (CHI), Caju voltou ao Santos e ganhou uma chance de ser observado de perto nos treinamentos com Jorge Sampaoli.

Diferentemente de Fabián Noguera e Emiliano Vecchio, Caju pode ser reaproveitado. Como antecipou a Gazeta Esportiva, Sampaoli pediu tempo à diretoria para ver o lateral nos treinamentos e esfriou a negociação pela permanência em definitivo no Apoel e o interesse de outros clubes da Europa.

“Fico feliz pelo interesse de um treinador como o Sampaoli. O Santos está muito bem servido de laterais, Jorge e Felipe Jonatan estão fazendo um ótimo trabalho e estou aqui para ajudar. Já deu para perceber que a comissão gosta de atletas que façam mais de uma função e quero me preparar da melhor maneira possível nos treinamentos para ficar à disposição”, disse Caju.

“Fui muito feliz lá no Apoel, consegui ter uma boa sequência de jogos, disputar os playoffs de Champions League, Liga Europa e conquistar o título do campeonato local. Volto com certeza mais maduro, com mais bagagem, e pronto para buscar meu espaço e ajudar o Santos da melhor maneira possível. Estou motivado e à disposição do clube”, completou.

Caju tem 23 anos e jogou 33 vezes pelo Apoel, com três gols marcados. Seu contrato vai até dezembro e ainda não houve procura pela renovação. Na última terça-feira, o Menino da Vila foi testado como um ponta pela esquerda.

