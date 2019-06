Sampaoli pede tempo para observar Caju no Santos após empréstimo

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, quer observar o lateral-esquerdo Caju, de volta após atuar na última temporada europeia pelo Apoel, do Chipre.

Os representantes de Caju se reuniram com o gerente de futebol Gabriel Andreata na última sexta-feira e foram avisados sobre a intenção do treinador. Sampaoli gostou de alguns vídeos do ala no Chipre.

Antes, porém, Caju sairá de férias pois não descansou durante os compromissos no exterior. Ele retornará às atividades do Peixe no dia 24 de junho, depois da Copa América. Jorge e Felipe Jonatan serão seus concorrentes.

O problema para o Alvinegro é o contrato curto, só até dezembro. Ele pode assinar um pré-acordo para sair de graça a partir de julho. A intenção do atleta, porém, é continuar, agradar a Sampaoli nos treinamentos e “cavar” a renovação. Até agora não houve procura da diretoria.

Caju tem 23 anos e foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2014, mas nunca se firmou como titular. Em 2017, ele esteve bem perto de ser negociado com o Lille-FRA

