Com Bueno de meia e Gabigol de centroavante, Santos vence jogo-treino

O Santos venceu o EC São Bernardo por 2 a 0 em jogo-treino realizado na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, com atletas não utilizados na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras no último domingo, na arena do rival. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Gabigol. O rival, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, também utilizou reservas.

“Foram dois tempos de 30 minutos. Um jogo proveitoso para a gente, mesmo enfrentando os reservas do Santos, com um time que não atuou contra o Palmeiras. Perdemos por 2 a 0, mas foi um jogo bom, com movimentação boa, intenso. É bom para os meninos”, disse o técnico do São Bernardo, Ricardo Costa, à Gazeta Esportiva.

O técnico Jair Ventura aproveitou a atividade para ver Vitor Bueno como meia e Gabigol como centroavante. Essas devem ser as funções desempenhadas pela dupla na sequência do Campeonato Paulista. Rodrygo e Yuri Alberto compuseram o quarteto ofensivo. Quase todo o elenco foi utilizado em uma hora.

Gabriel não estreou diante do Palmeiras, no domingo, por ainda não ter as condições físicas e técnicas ideais. Bueno está recuperado de cirurgia no joelho direito e será inscrito no Campeonato Paulista.

O Santos terá a semana livre para treinamentos antes de enfrentar a Ferroviária, no sábado de Carnaval, às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa.