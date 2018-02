Jair diz ter “ideia definida” sobre como usar Vitor Bueno no Santos

Confira este e outros vídeos em

O técnico Jair Ventura já tem em mente como pretende encaixar Vitor Bueno no Santos. Há sete meses sem jogar devido a um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o meia vem agradando nos treinamentos e está em vias de ter condições de jogo.

“É polivalente, já falei com ele onde pretende jogar, tenho uma ideia definida, mas temos variações. O importante é que pode jogar em várias funções. Foi uma das revelações em 2016 e estou ansioso para reestreia dele”, analisou o treinador, após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o próprio Vitor Bueno se disse com saudades e confiante para jogar. Jair Ventura, no entanto, preferiu não definir uma data para o retorno. O treinador fez o mesmo em relação ao atacante Bruno Henrique, que se recupera de uma contusão na retina do olho direito.

“Bruno Henrique e Vitor Bueno estão em processe de evolução, bem próximo da volta. Difícil precisar, cada jogador é um. Não dá para cravar”, explicou o comandante.

Outro jovem atleta escrutinado por Jair Ventura foi Arthur Gomes. Dono de uma atuação discreta no clássico, o atacante foi defendido pelo treinador, que vê com normalidade as oscilações para um jogador de 19 anos de idade.

“Não é imaturidade, falta lastro. Garoto que entrou no lugar do Bruno (Henrique) e fez dois gols. Teve outro gol anulado. É difícil, a marcação do Palmeiras é forte. Grandes jogadores oscilam, meninos também. O Dudu, referência no Palmeiras, não desequilibrou e foi substituído. Não estava em grande dia, oscilação é normal, independentemente pela idade”, avaliou Jair.

Com ou sem Vitor Bueno e Arthur Gomes, o Santos buscará a reabilitação no Campeonato Paulista no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), diante da Ferroviária, na Fonte Luminosa. Após cinco rodadas, com sete pontos ganhos, o Peixe lidera o Grupo D do torneio estadual.