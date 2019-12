Clubes procuram Cueva para empréstimo, mas Santos tenta vendê-lo

Christian Cueva é alvo de interesse de mais de um clube, mas as investidas por empréstimo não agradam ao Santos e nem ao Krasnodar (RUS), clube detentor dos seus direitos econômicos.

América (MEX) e Rosario Central (ARG) querem o peruano. O Peixe, porém, espera propostas de compra. Nenhuma chegou até agora.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar até janeiro. O contrato possui cláusula de compra obrigatória por R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. O Alvinegro quer alguém para assumir a dívida ou ao menos pagar parte dela e diminuir o prejuízo.

Christian Cueva possui o maior salário do elenco (R$ 600 mil) e seria a segunda contratação mais cara da história se tiver que arcar com os R$ 26 mi – Leandro Damião é o “líder”, com R$ 42 milhões investidos.

O meio-campista tem 28 anos e terminou a temporada afastado do elenco profissional pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele atuou 16 vezes no ano, sem fazer gol ou dar assistência.

