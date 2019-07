Clube de Portugal se acerta com Caju e busca acordo com o Santos; veja detalhes

O Braga (POR) tem acerto salarial com os representantes de Caju e busca acordo com o presidente do Santos, José Carlos Peres, pela liberação imediata.

Caju tem contrato até dezembro e pode assinar um pré-acordo para sair de graça em janeiro, mas o Braga o quer agora, para o início da temporada europeia. Além disso, o lateral-esquerdo não quer repetir Robson Bambu e Léo Cittadini e sair sem deixar nada ao Peixe, clube onde foi criado.

O Braga aceita pagar 200 mil euros (R$ 845 mil) como compensação financeira. Caju abriria mão dos 40% de direito e o valor ficaria inteiro para o Alvinegro. Além disso, os portugueses topam ceder 300 mil euros (R$ 1,2 mi) de uma futura venda do jogador de 23 anos.

José Carlos Peres, porém, quer 600 mil euros (R$ 2,5 mi) agora e o Braga não deve aumentar a oferta. Caju conversou com o gerente de futebol Gabriel Andreata e o empresário falou com o presidente em busca da liberação.

Caju recusou duas propostas de prorrogação de contrato, depois de voltar do empréstimo ao Apoel (CHI) e passar a treinar com Jorge Sampaoli. Ele recebe salário alto para um reserva, próximo ao de Diego Pituca, por exemplo, e o Santos não propôs qualquer reajuste. A saída agora implicaria em economia de cerca de R$ 1 milhão até dezembro.

