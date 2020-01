Clube argentino tem interesse em contratação de Cueva

O San Lorenzo da Argentina tem interesse em contar com Cueva. A equipe de Buenos Aires tenta um empréstimo do meio-campista do Santos. Os argentinos também negociam um valor de compra fixado ao negócio.

Cueva chegou por empréstimo do Krasnodar da Rússia no início de 2019. O contrato, porém, inclui uma clausula de compra que obriga o Peixe a desembolsar R$ 26 milhões para contar com o jogar em definitivo a partir de fevereiro.

No fim de 2019, outras equipes buscaram o Santos para propor um empréstimo, mas as propostas davam conta de pagar apenas a menor parte do salário de R$ 600 mil do peruano, o que não agradou o clube.

Em um ano de Santos, Cueva não se firmou no clube e chegou a ser afastado em setembro após episódio extra-campo. Ao todo foram apenas 16 jogos, cinco no Campeonato Brasileiro, sem nenhum gol marcado.