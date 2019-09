Cueva é flagrado brigando na balada e Santos aplica suspensão

Christian Cueva foi flagrado envolvido em uma briga durante a noite desta sexta-feira em uma famosa casa noturna de Santos. A Gazeta Esportiva confirmou tanto a data do evento quanto a veracidade do vídeo que se espalhou pelas redes sociais nesse sábado. Diante do ocorrido, o Santos resolveu suspender o meia preventivamente.

Após divulgação de vídeo da confusão, Cueva apresentou a sua versão dos acontecimentos à diretoria do Santos. De acordo com informação do próprio clube, o jogador está suspenso preventivamente e o caso, entregue ao departamento jurídico.

O Santos contratou Cueva em fevereiro por 7 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões. O contrato nesse primeiro ano é de empréstimo, mas o Peixe terá de começar a pagar o Krasnodar, da Rússia, em 2020.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo para enfrentar o CSA, na Vila Belmiro. Independentemente do entrevero na balada, o técnico Jorge Sampaoli já não tinha planos de usar Cueva neste fim de semana.