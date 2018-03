Cleber quer conversar com Jair para decidir se deixa o Santos

Cleber quer conversar com Jair Ventura antes de optar pela saída ou permanência no Santos. O zagueiro tem negociações avançadas por um empréstimo para o Paraná até o fim de 2018. O Peixe aceita pagar a metade dos salários do zagueiro (R$ 125 mil, do total de R$ 250 mil por mês).

O defensor prioriza ficar no alvinegro, mas acredita que não terá espaço no elenco, com a concorrência de David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu. Em janeiro, quando foi procurado pelo Vasco, Jair pediu para Cleber ficar, mas o jogador acabou não ganhando chances.

Cleber e seus representantes entendem que no Paraná ele será titular. O Sport também tem interesse, mas o clube pernambucano acertou a chegada de Ernando, do Internacional. O exemplo é o Coritiba, time onde o santista se firmou no Campeonato Brasileiro de 2017.

Contratado por R$ 7,3 milhões junto ao Hamburgo-ALE em janeiro de 2017, Cleber dificilmente é relacionado para o banco de reservas. Ele é um dos poucos que ainda não atuaram na temporada.