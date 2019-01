Cleber não aceita “novo Paraná” e vira problema para o Santos

De volta após empréstimo, o zagueiro Cleber Reis não está nos planos do Santos e do técnico Jorge Sampaoli para essa temporada.

O problema para o Peixe é que o defensor de 28 anos não quer um “novo Paraná”. A intenção do atleta é sair apenas no caso de um bom projeto – o que ainda não correu. Se for para sair “para qualquer lugar”, ele prefere ficar, nem que seja para ser a última opção e brigar por espaço.

Sampaoli tem treinado com Luiz Felipe e Kaique Rocha ou Gustavo Henrique na defesa. Lucas Veríssimo se recupera de problema ligamentar no joelho e o Alvinegro negocia com Felipe Aguilar, do Atlético Nacional, para a posição.

Cleber está atrás até de Fabián Noguera, outro fora do planejamento de Sampaoli e na mira do Estudiantes para um novo empréstimo em 2019.

Cleber Reis foi contratado por 2 milhões de euros (R$ 7,3 mi, à época) junto ao Hamburgo-ALE, em 2016. Ele não se firmou e foi emprestado ao Coritiba e Paraná. Seu contrato vale até 30 de janeiro de 2022.