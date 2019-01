Peres revela interesse do Santos em zagueiro do Atlético Nacional

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos está interessado em Felipe Aguilar, zagueiro colombiano de 25 anos do Atlético Nacional.

Peres confirmou que o defensor está no radar do Peixe, mas negou qualquer proposta após reunião do Comitê de Gestão na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

O Alvinegro atende a pedido do técnico Jorge Sampaoli e quer um zagueiro de boa técnica. Cleber Reis e Fabián Noguera não devem ficar. As opções atuais são Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Kaique Rocha.

O Santos ainda não anunciou reforços para 2019. O primeiro compromisso da temporada será diante do Corinthians, domingo, em Itaquera. A estreia oficial ocorrerá contra o Ferroviária, dia 19, na Vila Belmiro, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.