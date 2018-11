Caso perca para o América-MG, Santos pode ter pior sequência de derrotas no ano

O Santos vive momento complicado no Campeonato Brasileiro. Mesmo ocupando a nona colocação, com 46 pontos, e a apenas quatro pontos do Atlético-MG, primeira equipe na zona de classificação para a Libertadores, o clube foi derrotado nas últimas três partidas, algo inédito na temporada. Caso perca novamente no final de semana, para o América-MG, o Peixe irá conhecer o quarto revés consecutivo. Pior marca no ano.

Depois de perder por 3 a 2 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o clube da Baixada Santista foi derrotado para a Chapecoense pelo placar de 1 a 0, no Pacaembu, e, na última rodada, por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.

Mesmo quando viveu um jejum de cinco partidas sem vitória, com o técnico Jair Ventura, o Peixe não foi derrotado tantas vezes de forma consecutiva. Naquela ocasião, o Santos perdeu para o Luverdense e São Paulo, empatou com o Real Garcilaso, e voltou a ser derrotado pelo Cruzeiro e Atlético-PR.

Para não se distanciar do G6 e atingir o pior retrospecto negativo no ano, os comandos do técnico Cuca terão a missão de vencer o América-MG, fora de casa.

A partida contra o Coelho será neste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena Independência, Minas Gerais, pela 35ª rodada do Brasileirão.