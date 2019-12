Caio Henrique aguarda pelo Atlético de Madrid e reforça vontade de voltar ao Santos

Caio Henrique foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. O meia de origem se firmou como lateral-esquerdo no Fluminense e terminou o ano em alta.

Emprestado pelo Atlético de Madrid (ESP), Caio aguarda com tranquilidade pela definição do seu futuro. Seus representantes revelam a procura de pelo menos 10 clubes, mas nenhuma proposta oficial até o momento.

“Não tivemos nada oficial. Aproveito para descansar e viajar. Tenho contrato com o Fluminense até 31 de dezembro e mais um ano e meio no Atlético de Madrid. É questão de sentar e conversar, ver se há possibilidade de novo empréstimo. Fiz um ano muito bom no Fluminense. Não posso fechar porta para a Europa, tenho vontade de voltar”, disse Caio, durante jogo beneficente na Vila Belmiro na última quarta-feira.

Caio Henrique reforçou a vontade de voltar ao Santos, onde se formou nas categorias de base. O jogador de 22 anos foi negociado em 2016, antes de estrear como profissional.

“Tenho carinho enorme pelo Santos, todos sabem. Nove anos da minha vida. E não depende só de mim. Gostaria de vestir a camisa num futuro próximo, sim, mas isso depende do meu rendimento e estou tranquilo nessa parte”, afirmou.

O Peixe faz parte da lista de sondagens por Caio Henrique. O presidente José Carlos Peres, porém, oferece resistência por causa da saída há três anos.