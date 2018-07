Bryan Ruiz embarca para o Brasil e vê Santos como “novo desafio”

A espera pelo tão sonhado camisa 10 do Santos está chegando ao fim. Neste sábado, o costarriquenho Bryan Ruiz está a caminho do Brasil, e finalmente se apresentará ao Peixe. O jogador deverá desembarcar na manhã de domingo. Lembrando que depois da Copa do Mundo e da apresentação oficial, o atleta ganhou férias e voltou à Costa Rica.

Ruiz aproveitou a oportunidade para postar em suas redes sociais o novo desafio que será jogar no Alvinegro Praiano. “Começo de um novo desafio”, escreveu o meia no Instagram. Na segunda-feira, o jogador deverá iniciar os treinamentos com os novos companheiros.

Veja também: Derlis é aprovado em exames, mas detalhes impedem o anúncio

Além de Bryan Ruiz, o Santos já confirmou Carlos Sánchez, ex-Monterrey e que disputou o Mundial pelo Uruguai, e está próximo de um acerto com Derlis González, do Dínamo de Kiev. Ambos são esperados na semana que vem para começarem os treinos sob o comando de Jair Ventura.

Dentro de campo, o Peixe enfrentará a Chapecoense, neste domingo às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Condá em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 15ª colocação com apenas 14 pontos ganhos e vem de empate diante do Palmeiras. Para não correr o risco de passar a rodada na zona de rebaixamento, a vitória é fundamental.