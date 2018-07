Santos “dribla” proposta do Palmeiras e aguarda Sánchez na próxima semana

O Santos acertou a contratação de Carlos Sánchez nesta terça-feira, no segundo dia de reuniões com seu empresário, em São Paulo. O Peixe aguarda pelo uruguaio na próxima semana para exames médicos. O contrato até dezembro de 2020 foi apalavrado.

O alvinegro “driblou” o interesse do Palmeiras para contratar o meia de 33 anos. O rival ofereceu mais do que o Peixe há alguns dias, mas a oferta venceu. Depois de chutar alto e atrair o jogador, a proposta santista foi diminuída e houve o acerto após longas conversas com o agente.

Os salários e luvas pela assinatura do acordo não foram revelados, mas o Santos afirma que são semelhantes aos moldes de Bryan Ruiz, anunciado na semana passada – cerca de R$ 350 mil por mês e pouco mais de R$ 2 milhões para o atleta e seus representantes.

O Peixe convenceu o Monterrey-MEX com 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi) e recebeu a prioridade em caso de outras propostas. A relação entre as diretorias se estreitou após o amistoso, vencido pelos mexicanos por 1 a 0, no último dia 7, no Estádio BBVA Bancomer.

Liberado da pré-temporada com o Monterrey, Sánchez está de férias no México depois de ser quinto colocado da Copa do Mundo da Rússia com o Uruguai. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o meio-campista falou da vontade de atuar no futebol brasileiro.

Sánchez é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.

