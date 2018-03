Bruno Henrique melhora, mas vai aos EUA; entenda as razões do Santos

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, a ida de Bruno Henrique aos Estados Unidos para acelerar o seu retorno. Em vídeo de menos de um minuto, o doutor Jorge Merouço não deu detalhes sobre a recuperação de contusão na retina do olho direito. Abaixo, a Gazeta Esportiva traz detalhes do tratamento e explica os motivos da viagem.

O atacante, afastado dos gramados desde o dia 17 de janeiro, quando recebeu uma bolada na partida contra o Linense, melhorou muito nos últimos dias. Nesta sexta, inclusive, ele fez o primeiro trabalho técnico com o restante dos companheiros, liberado para contatos físicos. A questão, porém, é a precaução do Peixe.

O clube prefere retardar a volta do camisa 11 em alguns dias do que correr o risco de tê de volta no momento errado. A opção foi pelo hospital universitário Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos – a maior referência mundial em oftalmologia.

Como a lesão é rara e há poucos exemplos no futebol mundial, o alvinegro prefere ter uma nova e importante avaliação para “desencargo de consciência”. Ele viajará nos próximos dias e ficará nos EUA por até uma semana. Lá, passará por exame completo e saberá se está pronto para ficar à disposição do técnico Jair Ventura.

Nas avaliações em São Paulo, Bruno Henrique foi liberado, como visto no CT Rei Pelé, mas ainda não houve maiores disputas de bola. Se receber uma cotovelada ou uma nova bolada no rosto, o jogador reagirá bem? É isso que o Santos quer saber. E buscará resposta no exterior.

De qualquer forma, Bruno usará um óculos de proteção especial por vários meses e precisará do acompanhamento de um oftalmologista periodicamente.