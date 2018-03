Bruno Henrique dá mais um passo e fica perto de retorno ao Santos

Bruno Henrique avançou mais um passo da recuperação de contusão na retina do olho direito na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante do Santos fez o primeiro treino técnico com os companheiros, liberado para contato físico. Antes, o camisa 11 trabalhou separadamente.

Mesmo com o retorno próximo de Bruno Henrique, o Peixe cogita levá-lo aos Estados Unidos. O clube fez todos os procedimentos possíveis e agora é preciso esperar o organismo do atacante absorver o sangue que causa uma espécie de mancha em sua visão.

Parte do departamento médico alvinegro acredita que, nos EUA, com técnicas mais avançadas, a recuperação pode ser acelerada. Cada pessoa reage de um jeito e, dessa forma, ainda não há como estipular um prazo para o retorno.

Se o tratamento for confirmado, Bruno Henrique deve ser acompanhado de um médico santista na viagem. Nesta quinta-feira, três profissionais foram demitidos. O chefe agora será Jorge Merouço.

Na atividade desta sexta, os titulares fizeram um leve trabalho físico. Os reservas treinaram em um coletivo em campo reduzido. David Braz e Gabigol, poupados contra o Novorizontino, “reforçaram” a movimentação.