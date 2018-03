Bruno Henrique diz que está perto de voltar ao Santos: “Cada dia melhor”

Bruno Henrique foi às redes sociais para dar uma boa notícia ao torcedor do Santos neste sábado. O atacante disse que está a cada dia melhor e se vê perto do retorno.

Depois de ser liberado para trabalhos técnicos com o restante dos companheiros, o camisa 11 viajará aos Estados Unidos, no maior centro de oftalmologia do mundo para fazer uma análise completa e saber se está pronto para atuar.

O atacante recebeu uma bolada e teve uma contusão na retina do olho direito no dia 17 de janeiro, nos primeiros minutos da estreia no Campeonato Paulista, contra o Linense, em Lins.