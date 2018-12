Bruno Henrique desmente presidente do Santos: “Não existe isso de sete clubes”

Bruno Henrique desmentiu o presidente do Santos, José Carlos Peres, sobre haver sete clubes interessados em seu futebol para 2019.

O camisa 11 do Peixe admite o interesse de algumas equipes, mas nega que sejam tantas. Três delas são Atlético-MG, Cruzeiro e Flamengo.

“Não existe isso de sete clubes. Existem clubes atrás, mas não são sete. Meu futuro é no Santos, tenho contrato e quero permanecer. Vou ficar. São boatos que surgem, ele é o presidente do time e fala o que quiser. Há clubes atrás, mas não sete”, disse Bruno Henrique, durante o jogo beneficente “Natal sem fome”, na Vila Belmiro, na noite desta terça-feira.

“Existem clubes de dentro e fora do Brasil, mas não estou preocupado agora em pensar no futuro. Meu futuro é no Santos. Deixo para meu empresário. Tenho contrato e vou ficar”, completou.

A temporada de Bruno Henrique foi bem abaixo de 2017. Ele teve grave lesão no olho, além de problema muscular na coxa e contusão no quadril. No total foram 32 jogos, com dois gols marcados.