Braz promete secar Corinthians para Santos “encostar ainda mais”

A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado, em pleno Palestra Itália, consolidou a equipe alvinegra como principal perseguidora do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por isso, o zagueiro David Braz prometeu ‘secar’ o arquirrival que neste domingo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão.

Com um jogo a mais (26 a 25), o Peixe soma 47 pontos, sete a menos que o líder. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na competição, com uma vitória para cada lado.

“O Corinthians está muito bem, tem uma grande vantagem. Fizemos a nossa parte, agora é torcer para eles perderem do Cruzeiro para a gente encostar ainda mais”, afirmou o jogador de 30 anos, na saída do gramado.

Confiante no título nacional, o camisa 14 aderiu à meta estipulada pelo técnico Levir Culpi, que, após a eliminação da equipe na Copa Libertadores para o Barcelona de Guaiaquil, vislumbrou a possibilidade de o Peixe não perder até o fim do Brasileiro.

“Depois que saímos da Libertadores, tivemos uma conversa e a prioridade do grupo agora é conseguir pontuar em todos os jogos. Agora restam 12. Espero que possamos conseguir, estamos trabalhando para colocar o Santos onde merece, que é nas primeiras colocações”, projetou.

Revelado pelo rival, David Braz, que defende o Peixe desde 2012, negou qualquer sentimento diferente pela vitória sobre o ex-clube. “Não é a primeira vez que ganho do Palmeiras, então não tem nada especial. Vim para ajudar o Santos a conquistar a vitória, tem de ser assim em todas as partidas”, bradou, antes de exaltar a superação do time da Baixada no encharcado Palestra Itália.

“Não foi só o gramado. Palmeiras e Santos é sempre equilibrado, disputado. Cada disputa é uma dividida. Tem sido assim nos últimos anos. Mais uma vez foi equilibrado, e a gente saiu vencedor. É importante demais”, celebrou.