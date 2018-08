Bordeaux? Ricardo Gomes nega e fala em time forte no Santos em 2019

Ricardo Gomes foi procurado para ser técnico do Bordeaux-FRA, mas não pensa em sair do Santos. O objetivo é preparar um elenco forte para 2019.

“Trabalhei dois anos com o técnico (Éric Bedouet), falo direto, mas independentemente da proposta, somos amigos. Falo com ele quase que diariamente, mas esquece (sair)”, disse o executivo de futebol, em entrevista coletiva.

“Eu falei na chegada. Se eu recuperar totalmente a parte física, poderia ser (voltar a ser técnico). Não fui procurado e estou me antecipando para montar um grande time no Santos”, completou.

A ideia do diretor é viabilizar contratações com antecedência, até dezembro, para ter o grupo pronto na pré-temporada em janeiro. Ricardo Gomes é contra reforços ao longo do ano.

Um dos casos é o meia Sammir, naturalizado croata. O jogador negocia para ser reforço em 2019. Ele está em litígio com o Wuhan Zall-CHI.