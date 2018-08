Ricardo Gomes diz que Sammir não reforçaria o Santos agora

Ricardo Gomes, executivo de futebol do Santos, disse que Sammir não seria reforço agora. A possibilidade é para 2019.

O meia de 31 anos pode acertar com o Peixe para a próxima temporada e iniciar processo de recondicionamento no CT Rei Pelé. Ele tem um litígio com o Wuzan Zall, da China.

“É uma ideia, mas acho difícil. Ainda está como jogador do clube chinês, então será difícil. É uma ideia lá na frente, para dezembro ou janeiro. Se ficar na urgência, vamos errar mais do que acertar”, disse Ricardo Gomes, nesta quarta-feira.

“Sammir pode ficar aqui durante um período para recondicionamento”, completou.

Sammir teria um acordo por produtividade. O atleta paralisou a carreira por problemas pessoais. Ele disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, pela Cróacia. O meio-campista entrou em campo na vitória por 4 a 0 sobre o Camarões, mas não enfrentou a seleção do país onde nasceu.

Revelado pelo Atlético-PR, Sammir atuou na Ferroviária, Paulista, São Caetano, Dínamo Zagreb, Getafe-ESP e Jiangsu Suning, Zhejiang Greentown e Wuzan Zall, na China.